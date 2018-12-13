На Нижегородскую область надвигается резкое похолодание до -17 градусов

13 Дек. 09:14 2018-12-13T09:14:26+03:00

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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с четверга, 15 декабря, температура воздуха в Нижегородской области начнет резко падать. Столбики термометра опустятся до -17 градусов.

Днем 14 декабря ожидается до -8, а уже в ночь на субботу похолодает до -14, а в некоторых местах – до -17. В дневные часы синоптики прогнозируют до -12.

В связи с этим возможно увеличение количества техногенных пожаров, а также аварий на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.

Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют жителям не оставлять без присмотра обогреватели и затопленные печи. Кроме того, специалисты советуют не включать для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и электроприборы.

Напомним, на днях "Комсомолка" публиковала прогноз погоды на период с 10 по 14 декабря. До похолодания в регионе будет тепло (до -3 градусов).