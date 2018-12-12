Нижегородская область получит около 65 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел в Нижегородском кремле заседание Совета по стратегии развития и инвестициям, в котором приняли участие члены правительства региона, представители крупных промышленных предприятий, вузов и областных институтов развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Главным вопросом заседания стала готовность региональных паспортов федеральных проектов, которые входят в состав нацпроектов.
- Нижегородская область уже провела большую работу по привлечению денежных средств на реализацию 12 нацпроектов в нашем регионе, и по объему привлекаемых средств мы сейчас находимся в тройке лидеров среди регионов страны. На реализацию нацпроектов в регионе в 2019-2021 годах планируется направить около 65 миллиардов рублей, в том числе 59,4 миллиардов рублей федеральных средств, - отметил Глеб Никитин.
Глеб Никитин подчеркнул также, что первоочередной задачей Совета станет формирование плана работы на 2019 год.
- Прежде всего будем контролировать целевые показатели проектов и их влияние на качество жизни людей. Надо, чтобы результаты были видны людям и напрямую влияли на улучшение качества жизни нижегородцев, - добавил губернатор.