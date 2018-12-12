Дзержинскую чиновницу, которая якобы раздала премии и гранты своим друзьям, проверяют следователи

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-12T17:32:41+03:00

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Следователи города Дзержинска проводят доследственную проверку по информации, появившейся в социальных сетях о действиях одной из сотрудниц администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее в социальных сетях прошла информация, что сотрудница администрации якобы участвовала в расходовании денежных средств, выделенных на проведение конкурса социальных проектов. Кроме того, она якобы приняла участие и в выдаче премий и грантов, которые в итоге были распределены между заинтересованными лицами. Сумма, которая была выделена городской администрацией на проведение этого конкурса, составила более 460 тысяч рублей.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.