2018-12-12T17:30:45+03:00
Общество

10 миллионов рублей вложат в развитие детского КВН в Нижнем Новгороде

Ранее на эти цели было заложено всего 25 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Администрация Нижнего Новгорода вложит 10 миллионов рублей в развитие детского КВН. Об этом на заседании городской думы в среду, 12 декабря 2018 года, рассказал директор департамента соцпроектов и коммуникаций Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Речь идет о развитии КВН в школах города. Ранее на эти цели в бюджете Нижнего Новгорода было заложено всего 25 тысяч рублей.

- Мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи – планируем, что детская команда КВН должна выйти в высшую лигу детских команд и уже в 2019 году принять участие во всероссийских играх КВН, - отметил Руслан Бадретдинов.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области, в разработке проекта которой принимали участие более 400 человек, будет утверждена в ближайшее время

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