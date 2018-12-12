2018-12-12T15:37:54+03:00
Общество

Пассажирам нижегородского метро будут выдавать талоны 13 декабря

Это необходимо для изучения пассажиропотока
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Талонное обследование пассажиропотока проведут сотрудники МП «Нижегородское метро» в четверг, 13 декабря 2018 года. В этот день каждому пассажиру на входе на станцию будут выдавать специальный регистрационный талон с порядковым номером и названием станции, на станциях и в вагонах будет проводиться информирование пассажиров.

- Такое исследование пассажиропотока проводится, чтобы усовершенствовать график движения поездов, определить среднюю дальность поездок пассажиров, а также интенсивность пассажиропотока на всех участках линий метро, - пояснили на предприятии. – Мы просим нижегородцев с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, сохранять талоны до конца поездки и сдавать их при выходе учетчику.

Напомним, на шести улицах в центре Нижнего Новгорода с 1 января 2019 года раз в неделю будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

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