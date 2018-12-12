Степной сурок остается в Красной книге Нижегородской области

12 Дек. 14:38 2018-12-12T14:38:44+03:00

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Комиссия по Красной книге Нижегородской области приняла решение оставить в региональной Красной книге степного сурка. Соответствующее решение было принято по результатам обсуждения предложения регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира об исключении степного сурка, также известного как байбак, из областной Красной книги.

Степной сурок – это самый крупный представитель семейства беличьих. Этот редкий вид в Нижегородской области можно встретить в Краснооктябрьском, Сергачском, Гагинском и Большеболдинском районах.

Члены комиссии приняли решение оставить степного сурка в Красной книге, поскольку его численность в регионе все еще остается очень низкой – так, по данным на 2017 год, в Нижегородской области обитает всего 943 особи. Росту популяции мешает разрушение мест обитания животных при выпасе скота и распашке, а также нападения бездомных собак и браконьерство.