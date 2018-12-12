2018-12-12T13:48:44+03:00
Происшествия

Экс-начальник управления КУГИ осужден за взяточничество в Нижнем Новгороде

Мужчина пытался приторговывать персональными данными граждан
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-начальник одного из управлений Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода признан виновным во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, в марте 2017 года 36-летний подсудимый предложил знакомому за взятку в размере 1 миллион 200 тысяч рублей в течение года передавать любые интересующие взяткодателя сведения ограниченного доступа – например, персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учету объектов недвижимого имущества и земельных участков. В подтверждение своих слов он сразу передал мужчине флешку с частью обещанных данных, за что получил часть взятки в размере 355 тысяч рублей.

Однако эти противоправные действия были пресечены, а злоумышленник уволен с занимаемой должности. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии строго режима, а также штрафу в размере 3,6 миллионов рублей. Кроме того, в течение пяти лет он не сможет занимать определенные должности.

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