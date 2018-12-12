2018-12-12T12:56:20+03:00
Общество

Аварийные деревья будут спилены на нижегородских кладбищах

До конца года планируется убрать 100 деревьев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» снова проводит мероприятия по выпиловке аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Этот год стал для нас серьезным испытанием – после урагана, прошедшего в конце мая, оказались повреждены 372 дерева на территории всех муниципальных кладбищ. В начале июня собственными силами учреждения было убрано 141 дерево, угрожавшее жизни и здоровью людей, на уборку же остальных деревьев было выделено финансирования из резервного фонда Нижегородской области и средств резервного фонда главы Нижнего Новгорода, - отметил директор МКУ «УМК НН» Андрей Прохоров.

Кроме того, еще весной было проведено обследование зеленых насаждений и выявлены аварийные деревья.

- При вырубке и обрезке аварийных деревьев мы в первую очередь ориентируемся на обращения жителей: каждое заявление обрабатывается в выходом на место, фотофиксацией и предварительным обследованием, - рассказал Андрей Прохоров.

Планируется, что до конца 2018 года на муниципальных кладбищах Нижнего Новгорода будет выпилено около ста деревьев. В 2019 году на вырубку деревьев заложено около двух миллионов рублей.

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