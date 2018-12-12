2018-12-12T11:26:37+03:00
Общество

Движение транспорта ограничили на улице Баранова

Это связано с ремонтом теплотрассы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Движение транспорта на улице Баранова в Нижнем Новгороде будет ограничено до 27 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.

Согласно информации, проезжая часть будет сужена на пересечении улиц Баранова и Орджоникидзе, а скорость движения в этом месте будет ограничена до 40 километров в час. Данное ограничение вводится в связи с ремонтом теплотрассы.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу на шести улицах в центре города с 1 января 2019 года раз в неделю будет запрещаться остановка и стоянка. Так, по понедельникам нельзя будет парковаться на нечетной стороне Звездинки, по вторникам – на Ковалихинской и Ульянова, по средам – на улице Воровского, по четвергам – на улице Донецкой, а по пятницам – на улице Трудовой. Ограничение будет действовать в зимнее время – до марта 2019 года.

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