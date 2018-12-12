Стратегия развития Нижегородской области будет утверждена в ближайшее время

12 Дек. 10:26 2018-12-12T10:27:01+03:00

В разработке проекта приняли участие более 400 человек

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание совета по стратегии развития и инвестициям. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем приняли участие представители крупных промпредприятий, вузов и институтов развития.

По словам Глеба Никитина, в ближайшее время будет утверждена Стратегия развития Нижегородской области.

- Мы весь 2018 год вместе с жителями занимались разработкой Стратегии, а в 2019 году будут формироваться основные план ее реализации, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин добавил, что сейчас завершается согласование проекта с Минэкономразвития России. После этого он будет внесен на утверждение правительства Нижегородской области.

Напомним, в разработке проекта Стратегии приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. В общей сложности более 500 000 жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе.