2018-12-12T10:14:18+03:00
Происшествия

Врач-психиатр из Нижнего Новгорода получил условный срок за взяточничество

Валерия ГРОМОВА
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода осудили врача-психиатра. Как сообщает следственное управление следственного комитета России по региону, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействие» уголовного кодекса Российской Федерации.

55-летний мужчина взял деньги в своем кабинете в стационарном отделении ГБУЗ НО «Наркологическая больница» 9 августа 2018 года.

Нижегородец отдала ему 15 тысяч рублей за госпитализацию пациента, страдающего наркозависимостью в стационарное отделение больницы на бюджетной основе, анонимно. Другими словами, потом его не поставили на учет.

Обвиняемый полностью признал свою вину, от занимаемой должности его отстранили. Суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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