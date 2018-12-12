2018-12-12T10:19:35+03:00
Общество

Сергей Шевченко покинул пост и.о. замгубернатора Нижегородской области

Юлия ИСАЕВА
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11 декабря 2018 года Сергей Шевченко перестал занимать должность исполняющего обязанности заместителя главы Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, возглавлять социальный блок пока будет министр социальной политики Андрей Гнеушев.

Причина, по которой ушел Шевченко, не называется.

Ранее сообщалось, что экспертная комиссия оценила проекты кандидатов на должность заместителя главы Нижнего Новгорода, который будет курировать образование, культуру и спорт. В итоге были выбраны восемь претендентов: Сачкова Любовь Александровна, Беагон Роман Яковлевич, Ильина Наталья Павловна, Казаков Андрей Александрович, Кирьякова Светлана Евгеньевна, Смирнов Сергей Николаевич, Колганов Андрей Анатольевич и Михайленко Дина Владимировна. Теперь им предстоит пройти этап глубинной диагностики с участием специалистов ВШГУ РАНХиГС при президенте России.

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