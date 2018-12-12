2018-12-12T09:35:08+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» сыграет с итальянским «Авеллино» 12 декабря

Игра начнется в 22:30 по московскому времени
Юлия ИСАЕВА
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В среду, 12 декабря 2018 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на выезде сразится с «Авеллино» из Италии в матче Лиги Чемпионов. Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Команды уже встречались на поле в этом сезоне. Тогда победа досталась итальянцам со счетом 100:93.

- После нашего позора в матче против «Автодора» говорить за нас должна игра на площадке, а не комментарии. Посмотрим, как команда сумела отреагировать на то поражение и будет выглядеть против «Авеллино», - прокомментировал главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич.

Напомним, предыдущий матч с «Автодором» завершился со счетом 98:75 в пользу баскетболистов из Саратова.

Сейчас БК «Нижний Новгород» занимает четвертую строчку в группе «А» в турнирной таблице. В активе нижегородцев десять очков.

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