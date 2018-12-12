Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей под Балахной

12 Дек. 09:23 2018-12-12T09:23:26+03:00

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Во вторник, 11 декабря 2018 года, в Балахнинском районе Нижегородской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

По информации, происшествие случилось около половины восьмого утра на 331 километре автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил «Фольксваген».

В результате пострадали оба водителя и пассажиры. Мужчина, сидевший за рулем отечественного автомобиля, получил черепно-мозговую трамву и ушиб позвоночника. Его и его пассажирку, которая сломала плечо, госпитализировали с места ДТП.

У водителя и пассажира иномарки зафиксировали переломы. Их обоих отпустили домой после медицинского осмотра.