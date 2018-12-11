Нижегородцы смогут увидеть работы лучшего ученика Айвазовского

11 Дек. 17:49 2018-12-11T17:49:52+03:00

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В субботу, 15 декабря 2018 года, впервые в Нижнем Новгороде пройдет выставка художника-пейзажиста, мариниста, ученика Айвазовского Михаила Алисова. Открытие состоится в Нижегородском государственном художественном музее.

Посетители смогут увидеть 30 произведений Алисова из частной коллекции.

Справка:

Алисов родился в Харькове. В конце 1880-х он обучался в Императорской Академии Художеств, в классе знаменитого пейзажиста Клевера. Потом он отправился в Крым и провел на юге России всю оставшуюся жизнь.

В Феодосии художник обучался в школе искусств Айвазовского. Его, кстати, признали одним из лучших учеников великого мариниста.

Напомним, ранее "Комсомолка" публиковала список самых интересных мероприятий недели. С 12 по 19 декабря в Нижнем Новгороде можно сходить на Хор Турецкого, пингви-шоу и спектакль с Евдокией Германовой.