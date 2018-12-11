На шести улицах Нижнего Новгорода запретят парковаться с 1 января

СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-11T17:08:31+03:00

Изменения будут действовать с 21:00 до 6:00 в течение зимнее время.

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В Нижнем Новгороде с 1 января 2019 года будут запрещены остановки и стоянки сразу на шести улицах. Как сообщается на сайте центра организации дорожного движения, изменения будут действовать с 21:00 до 6:00 в течение зимнее время.

Таким образом, по пятницам с 21:00 до 6:00 на улице Трудовая в Нижегородском районе ограничат остановку транспортных средств. Речь идет об участке между улицами Ульянова и Родионова.

По четвергам в эти же часы будет запрещена остановка на улице Донецкой (участок от Родионова до Усилова).

Парковка и стоянка по обеим сторонам улиц Ковалихинская (участок от Нестерова и до Семашко) и Ульянова (от Провиантской до Трудовой) будет запрещена по вторникам, а от Большой Покровской до Ильинской - по средам.

А по понедельникам нельзя будет парковаться на нечетной стороне Звездинки от улицы Алексеевской и до площади Горького.