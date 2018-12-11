2018-12-11T16:44:02+03:00
Общество

Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 11 декабря

Три из них будут включены уже в 17:00
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 11 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде отключены пять светофоров. Как сообщается на сайте центра организации дорожного движения, три из них начнут функционировать уже в 17:00.

На перекрестке улиц Тимирязева и Кулибина светофор отключен в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе. Опора не будет работать до 30 января 2019 года.

Световые опоры на пересечениях улиц Литвинова и Прокофьева, Литвинова и Даля, а также Дружбы и Снежная будут включены уже в 17:00.

Последний объект – на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина – начнет работать в 18:00.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Нижнем Новгороде будет проведен ремонт 45 участков дорог. Речь идет о 659 тысячах квадратных метров асфальта. Больше всего участков будут отремонтированы в Автозаводском районе.

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