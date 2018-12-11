2018-12-11T15:36:16+03:00
Общество

Молочная кухня будет выпускать четыре новых продукта в Нижнем Новгороде

Новинки появятся с января 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новая автоматизированная линия по производству и розливу кисломолочной продукции, которая позволит наладить выпуск четырех новых продуктов для детей, введена в эксплуатацию на Автозаводской молочной кухне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам директора МБУЗ «Молочная кухня» Ирины Бугровой, на этой линии с нового года планируется начать выпуск четырех продуктов. Это B-кефир с отваром из гречневой муки, кефир с отваром из овсяной воды, кефир с отваром из рисовой муки «Малыш-крепыш» и ацидофильная паста «Милочка».

Как отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, ранее аналогичная линия была установлена на молочной кухне в Нижегородском районе.

- В следующем году модернизация молочных кухонь продолжится, мы перейдем на фасовочные линии. Нижегородская молочная кухня признана на федеральном уровне, - подчеркнул Владимир Панов.

В настоящее время продукцию молочных кухонь получают 17 тысяч юных нижегородцев, причем 7,5 тысяч из них – бесплатно.

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