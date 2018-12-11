2018-12-11T13:41:39+03:00
Происшествия

Девятиклассница пострадала в ДТП с фурой и двумя легковушками в Лысковском районе

Авария произошла утром 10 декабря
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Три человека, в том числе 15-летняя девочка, пострадали в результате страшного массового ДТП в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 10:15 в понедельник, 10 декабря 2018 года, на 483-м километре автодороги МоскваУфа. 33-летний водитель автомобиля «Тойота» со стажем шесть лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «Скания» и автомобилем ВАЗ-21144.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира «Тойоты» - 26-летняя женщина и 15-летняя девочка. Все они получили сочетанные травмы и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

Напомним, 80-летний водитель "Москвича" погиб в страшном ДТП с грузовиком в Нижегородской области.

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