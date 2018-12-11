Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» пройдет в Кстове 18 декабря

11 Дек. 12:30 2018-12-11T17:11:57+03:00

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Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» состоится в Кстовском историко-краеведческом музее в следующий вторник, 18 декабря 2018 года. Мероприятие пройдет при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Школьники погрузятся в мир химического творчества и смогут провести эксперименты с использованием нефтепродуктов.

Выставка «Заводская проходная», квест-игра «Заводские истории» и другие мероприятия музея проходят в рамках проекта «Заводская проходная, что в люди вывела меня», который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 года. Цель проекта – познакомить школьников и жителей Нижегородского региона с историей строительства и развития ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», популяризировать профессию нефтепереработчика и оказать помощь в профориентации молодежи.

Посетили музей и познакомились с историей предприятия уже более 1300 человек.