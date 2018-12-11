2018-12-11T17:11:57+03:00
Общество

Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» пройдет в Кстове 18 декабря

Мероприятие состоится при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» пройдет в Кстове 18 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» пройдет в Кстове 18 декабря. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Изменить размер текста:

Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» состоится в Кстовском историко-краеведческом музее в следующий вторник, 18 декабря 2018 года. Мероприятие пройдет при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Школьники погрузятся в мир химического творчества и смогут провести эксперименты с использованием нефтепродуктов.

Выставка «Заводская проходная», квест-игра «Заводские истории» и другие мероприятия музея проходят в рамках проекта «Заводская проходная, что в люди вывела меня», который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 года. Цель проекта – познакомить школьников и жителей Нижегородского региона с историей строительства и развития ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», популяризировать профессию нефтепереработчика и оказать помощь в профориентации молодежи.

Посетили музей и познакомились с историей предприятия уже более 1300 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы смогут увидеть работы лучшего ученика Айвазовского
На шести улицах Нижнего Новгорода запретят парковаться с 1 января
Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 11 декабря
Молочная кухня будет выпускать четыре новых продукта в Нижнем Новгороде
Житель Сарова до смерти избил гостя, не желавшего уходить
Глеб Никитин встретился с президентом «Объединенной судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым
Главбух школы в Уренском районе присвоила почти миллион рублей, «экономя» на премиях
Девятиклассница пострадала в ДТП с фурой и двумя легковушками в Лысковском районе
Полицейские изъяли 190 литров контрафактного алкоголя в одном из баров Нижнего Новгорода
Суд по делу экс-мэра Олега Сорокина отложили из-за очередной смены адвоката
Глеб Никитин возложил цветы к рубке подводной лодки С-13 на территории кремля
Водитель «Москвича» погиб после жуткого столкновения с грузовиком в Дзержинске
Депутат Лукояновского района лишился полномочий по требованию прокуратуры
49-летний мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме в Ковернинском районе
Новогодний трамвай начнет курсировать по Нижнему Новгороду 11 декабря
ХК «Торпедо» обыграл ярославский «Локомотив» в матче КХЛ
Девятибалльные пробки снова сковали Нижний Новгород утром 11 декабря
Денис Мантуров вручил сертификат на новые пианино для музыкальных школ Нижегородской области
Денис Мантуров, Глеб Никитин и Вадим Сорокин подписали СПИК о создании производств новых моделей на ГАЗе
Нижегородская область примет участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»
Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»
Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»
Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря