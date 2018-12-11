2018-12-11T12:04:44+03:00
Общество

Полицейские изъяли 190 литров контрафактного алкоголя в одном из баров Нижнего Новгорода

Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие по пресечению нарушений административного законодательства в сфере продажи алкогольной продукции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, в одном из баров были изъяты 190 литров алкоголя.

Заведение находится в Автозаводском районе на улице Шапошникова. Там продавали спиртосодержащую продукцию с нарушением правил розничной продажи алкоголя, а также без товарно-сопроводительной документации и без лицензии.

В отношении владельца бара составлены административные протоколы. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что комитет госветнадзора Нижегородской области вместе с представителями администрации Арзамаса Нижегородской области в конце ноября провели совместный рейд по местам несанкционированной торговли. В результате было изъято 2 720 банок икры, которые помещены на ответственное хранение. Владелец продукции оштрафован на три тысячи рублей.

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