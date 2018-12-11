Суд по делу экс-мэра Олега Сорокина отложили из-за очередной смены адвоката
Очередное заседание суда по делу бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, назначенное на 11 декабря, перенесли еще на неделю. На этот раз поводом стало расторгнутое соглашение между подсудимым Евгением Ворониным и его адвокатом Владимиром Мишениным.
- 10 декабря соглашение между мной и подсудимым Ворониным было расторгнуто, - процитировала заявление адвоката судья. – В связи с этим у меня больше нет оснований осуществлять деятельность по защите подсудимого и участвовать в заседаниях суда.
В связи с тем, что подсудимый не может участвовать в заседании суда без адвоката, было принято решение о переносе заседания. В течение пяти дней Евгений Воронин должен заключить соглашение с новым адвокатом. Его выбор пал на защитника Андрея Юдина, который уже ранее осуществлял его защиту и был знаком с материалами дела.
- Я прошу суд также обеспечить ему адвоката по назначению, - выступил с инициативой потерпевший Александр Новоселов.
Это предложение было поддержано судом. Также адвокат по назначению должен быть обеспечен другому подсудимому Роману Маркееву, который ранее также отказался от услуг своего адвоката.