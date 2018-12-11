2018-12-11T11:50:01+03:00
Общество

Суд по делу экс-мэра Олега Сорокина отложили из-за очередной смены адвоката

На этот раз поменять защитника решил бывший оперативник Евгений Воронин
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Очередное заседание суда по делу бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, назначенное на 11 декабря, перенесли еще на неделю. На этот раз поводом стало расторгнутое соглашение между подсудимым Евгением Ворониным и его адвокатом Владимиром Мишениным.

- 10 декабря соглашение между мной и подсудимым Ворониным было расторгнуто, - процитировала заявление адвоката судья. – В связи с этим у меня больше нет оснований осуществлять деятельность по защите подсудимого и участвовать в заседаниях суда.

В связи с тем, что подсудимый не может участвовать в заседании суда без адвоката, было принято решение о переносе заседания. В течение пяти дней Евгений Воронин должен заключить соглашение с новым адвокатом. Его выбор пал на защитника Андрея Юдина, который уже ранее осуществлял его защиту и был знаком с материалами дела.

- Я прошу суд также обеспечить ему адвоката по назначению, - выступил с инициативой потерпевший Александр Новоселов.

Это предложение было поддержано судом. Также адвокат по назначению должен быть обеспечен другому подсудимому Роману Маркееву, который ранее также отказался от услуг своего адвоката.

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