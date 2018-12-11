Глеб Никитин возложил цветы к рубке подводной лодки С-13 на территории кремля

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-11T11:35:50+03:00

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Во вторник, 11 декабря 2018 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возложил цветы к рубке подводной лодки С-13 на территории нижегородского кремля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вместе с ним в церемонии поучаствовал президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

Это приурочено к 110-летию подлодки «Минога», оснащённой дизельным двигателем. По словам Глеба Никитина, она была первой в России и мире.

- Это важная дата для Нижегородской области. Проект подводной лодки был разработан нашим земляком, нижегородцем Иваном Бубновым, - пояснил глава региона.

Кроме того, Глеб Никитин напомнил, что в декабре будут еще две важные даты - 60-летие атомного подводного флота России и 80-летие со дня начала строительства легендарной подлодки С-13 на «Красном Сормове».