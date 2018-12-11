Водитель «Москвича» погиб после жуткого столкновения с грузовиком в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-11T10:56:21+03:00

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В понедельник, 10 декабря 2018 года, рядом с Дзержинском произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе

УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации, в полдень на первом километре подъезда к Дзержинску от трассы М-7 водитель «ГАЗели» при обгоне не справился с управлением и въехал в «Москвич», который после столкновения влетел в дерево.

Мужчина, который ехал за рулем легковушки, погиб на месте происшествия от полученных травм.

Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии под Дзержинском в воскресенье, 9 декабря 2018 года. Согласно информации, трагедия произошла около 11 часов утра на 392-м километре автодороги Москва – Уфа. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в световую опору.