Водитель «Москвича» погиб после жуткого столкновения с грузовиком в Дзержинске
В понедельник, 10 декабря 2018 года, рядом с Дзержинском произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе
УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации, в полдень на первом километре подъезда к Дзержинску от трассы М-7 водитель «ГАЗели» при обгоне не справился с управлением и въехал в «Москвич», который после столкновения влетел в дерево.
Мужчина, который ехал за рулем легковушки, погиб на месте происшествия от полученных травм.
Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии под Дзержинском в воскресенье, 9 декабря 2018 года. Согласно информации, трагедия произошла около 11 часов утра на 392-м километре автодороги Москва – Уфа. Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в световую опору.