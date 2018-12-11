Депутат Лукояновского района лишился полномочий по требованию прокуратуры

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-11T10:39:53+03:00

Он не указал в сведениях о доходах землю, которую имеет в собственности

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Прокуратура Лукояновского района провела проверку соблюдения федерального законодательства в сфере противодействия коррупции на поднадзорной территории. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По информации, у одного из местных депутатов есть в собственности земельный участок площадью 1972 квадратных метров. Несмотря на это, он предоставил ложные сведения о своих доходах, не указав там эту территорию.

После этого прокуратура внесла главе сельсовета представление об устранении допущенных нарушений. Эти требования были удовлетворены. Полномочия депутата досрочно прекращены.

Напомним, в конце ноября в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарева, которого обвиняют в мошенничестве. Ему было оглашено обвинительное заключение.