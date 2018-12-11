2018-12-11T10:13:17+03:00
Происшествия

49-летний мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме в Ковернинском районе

Причиной случившегося стала неосторожность при курении
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 10 декабря 2018 года, в Ковернино загорелся нежилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около девяти часов вечера.

Когда спасатели прибыли на место вызова, здание уже было полностью охвачено огнем. Оно сгорело на площади 96 квадратных метров. Внутри было обнаружено тело мужчины 1969 года рождения.

Причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что 9 декабря 2018 года в Шахунье загорелся частный жилой дом. Спасти здание не удалось: оно сгорело на площади 120 квадратных метров. Внутри было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Предполагается, что он являлся хозяином дома. Причиной случившегося пожарные назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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