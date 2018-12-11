2018-12-11T10:00:18+03:00
Общество

Новогодний трамвай начнет курсировать по Нижнему Новгороду 11 декабря

За рулем будет сидеть сам Дед Мороз
Юлия ИСАЕВА
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Во вторник, 11 декабря, новогодний трамвай выйдет в свой первый рейс. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МП «Нижегородэлектротранс», он будет ходить по городскому кольцу.

По информации, снаружи трамвай украшен новогодними гирляндами, а в салоне можно будет увидеть украшения в винтажном стиле. А водителем такого транспорта будет сам Дед Мороз! Первый состав отправится уже в 16:10.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгороде уже определила места размещения елочный базаров. Они будут работать в каждом районе города с 26 по 31 декабря 2018 года. Подробный список мест можно посмотреть здесь.

Также до 15 декабря во всех районах Нижнего Новгорода будут установлены уличные новогодние елки. Главная лесная красавица будет стоять на площади Минина и Пожарского целый месяц – с 15 декабря по 15 января. Ее высота составит 22 метра.

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