2018-12-11T09:38:05+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» обыграл ярославский «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 10 декабря 2018 года, нижегородское «Торпедо» сразилось с ярославским «Локомотивом» в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Команды встречаются на льду уже второй раз за этот сезон.

С первых минут игра была яркой и насыщенной. Уже к пятой минуте в обоих ворота побывала шайба, заброшенная соперником. Через несколько минут Энди Миле подарил «Торпедо» еще один гол, и на перерыв команды разошлись при счете 2:1 в пользу хозяев льда.

Во втором периоде обе команды забросили еще по одной шайбе, а в третьем Эндрю Кейлоф поразил ворота ярославского клуба, изменив счет на 4:2. Именно с таким счетом «Торпедо» одержало победу.

До этого клубы встречались в поединке в Ярославле 5 сентября. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Локомотива». Они вырвали победу по буллитам.

17 декабря автозаводцы сыграют с с «Металлургом» из Магнитогорска.

Напоминаем, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

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