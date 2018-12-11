Девятибалльные пробки снова сковали Нижний Новгород утром 11 декабря

11 Дек. 08:46 2018-12-11T09:37:00+03:00

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С восьми часов утра во вторник, 11 декабря 2018 года, нижегородцы встали в девятибалльных пробках на улицах Нижнего Новгорода. Причиной огромных транспортных заторов стала непогода.

В верхней части города затруднено движение на улицах Ванеева, Родионова и Нартова. Кроме того, стоят и проспект Гагарина и Казанское шоссе. На всех четырёх мостах Нижнего Новгорода также красный и бордовый уровень пробок. На некоторых участках произошли ДТП.

В нижней части автомобилисты едут со скоростью не более пяти километров в час по улицам Баумана, Лесная и Советская. Такая же ситуация образовалась на Московском шоссе, проспекте Героев и улице Коминтерна.

Ещё в ночь с воскресенья на понедельник на Нижний Новгород обрушились снегопады. Температура воздуха поднялась почти до нуля, на дорогах появился гололёд. Такая погода продержится почти до конца недели.