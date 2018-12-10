Денис Мантуров вручил сертификат на новые пианино для музыкальных школ Нижегородской области

10 Дек. 19:28 2018-12-10T19:28:29+03:00

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Нижегородские музыкальные школы получат 59 новых пианино «Николай Рубинштейн» производства фабрики «Аккорд» - сертификат на музыкальные инструменты вручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Церемония состоялась в технопарке «Анкудиновка» в понедельник, 10 декабря 2018 года.

- Еще недавно создание такой большой партии инструментов казалось невозможным, а теперь, благодаря принятым мерам, наши предприятия снова могут радовать нас качественной продукцией, - отметил Глеб Никитин.

В настоящее время изношенность музыкальных инструментов в нижегородских музыкальных школах составляет от 50 до 100% - так что замена будет очень кстати.

Напомним, культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала – одна из задач Стратегии развития Нижегородской области, которая была предложена губернатором Глебом Никитиным.