Нижегородская область примет участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»

10 Дек. 18:45 2018-12-10T18:45:51+03:00

За последние три года объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился почти в два раза

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о развитии промышленных предприятий региона в ходе координационного совета по развитию промышленности, который проходит в Нижнем Новгороде в понедельник, 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

- Нижегородская область одной из первых подала заявку на включение в список пилотных регионов по внедрению регионального экспортного стандарта и реализации нового стратегического инструмента – Национальнoго прoекта «Междунарoдная кoоперация и экспoрт». Сейчас на повестке дня также стоит обсуждение важнейшей для страны задачи – удвоение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, - рассказал Глеб Никитин, добавив, что несырьевой неэнергетический экспорт нижегородских предприятий за последние три года уже вырос почти в два раза и составил по итогам 2017 года 2,99 миллиардов долларов.

- Перед нами поставлены цель – увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта почти в два раза к 2024 году, нарастить до 250 миллиардов долларов. Это очень амбициозная планка, и достичь ее можно лишь при активном участии всех регионов, - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.