2018-12-10T18:13:08+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и высоко оценил промышленный потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

- Видно, что в регионе применяются комплексные меры развития. Уверен, что задача по увеличению в два раза объема несырьевого и неэнергетического экспорта выполнима для Нижегородской области. Образцы, представленные на сегодняшней выставке, еще раз это доказывают, - подчеркнул Денис Мантуров.

Глеб Никитин рассказал министру, что немало проектов в Нижегородской области реализовано именно благодаря поддержке Минпромторга РФ.

- Хочу сказать огромное спасибо за поддержку. Будем придерживаться и впредь этих направлений, а также проводить активную работу, внедряя новые механизмы, разработанные в федеральном министерстве, - отметил Глеб Никитин. – По производительности Нижегородская область – регион-лидер, экспортная доля у нас выше, чем в целом по стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»
Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря
Ревнивец сжег заживо двух пенсионерок, пытаясь убить свою любовницу в Володарске
Пенсионер из Арзамаса зарезал дальнего родственника
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили ЦНИИ «Буревестник»
Ювелирные украшения, технику и оружие похитил 25-летний рецидивист из квартиры нижегородки
51-летний водитель «Вольво» погиб, врезавшись в столб под Дзержинском
Дмитрий Краснов может стать заместителем губернатора Нижегородской области
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетит предприятия Нижегородской области
56-летняя нижегородка попала в больницу после пожара в девятиэтажке на улице Акимова
Поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова запрещен с 10 декабря
В Шатковском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения беременной женщины
В Шахунье на пожаре в частном доме погиб 63-летий мужчина
Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 декабря
МЧС: в Нижегородской области ожидаются мокрый снег и гололед
Нижегородцы встали в девятибалльных пробках утром 10 декабря
На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение
Мошенник с помощью веб-сервиса похитил почти пять тысяч рублей у жительницы Нижнего Новгорода
Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека
Более 2700 банок красной икры изъято в Нижегородской области
В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан
Нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» в пятом туре высшей лиге А