Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»

10 Дек. 18:13 2018-12-10T18:13:08+03:00

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и высоко оценил промышленный потенциал региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

- Видно, что в регионе применяются комплексные меры развития. Уверен, что задача по увеличению в два раза объема несырьевого и неэнергетического экспорта выполнима для Нижегородской области. Образцы, представленные на сегодняшней выставке, еще раз это доказывают, - подчеркнул Денис Мантуров.

Глеб Никитин рассказал министру, что немало проектов в Нижегородской области реализовано именно благодаря поддержке Минпромторга РФ.

- Хочу сказать огромное спасибо за поддержку. Будем придерживаться и впредь этих направлений, а также проводить активную работу, внедряя новые механизмы, разработанные в федеральном министерстве, - отметил Глеб Никитин. – По производительности Нижегородская область – регион-лидер, экспортная доля у нас выше, чем в целом по стране.