2018-12-10T17:07:39+03:00
Общество

Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря

Министр промышленности и торговли РФ побывал на выставке образцов промышленной продукции нижегородских предприятий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели выставку образцов промышленной продукции нижегородский предприятий в технопарке «Анкудиновка» в понедельник, 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В осмотре экспозиции приняли участие и торговые представители России в разных странах мира, которые приехали в Нижний Новгород на заседание координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

- Мы собрали в рамках экспозиции около 40 организаций, среди которых есть как уже действующие экспортеры, так и те, кто лишь планирует свое участие во внешнеэкономической деятельности. Уверен, что эта продукция будет интересна нашим внешнеторговым представителям. Нижегородские разработки обладают большим экспортным потенциалом и нуждаются в широком продвижении, - отметил Глеб Никитин.

На выставке представлена продукция таких компаний как «Группа ГАЗ», «Русполимет», «Транспневматика», Арзамасский приборостроительный завод, «Оргхим» и многих других, а также разработки нижегородских вузов и технопарков – в том числе экзоскелет и нейромобиль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»
Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»
Ревнивец сжег заживо двух пенсионерок, пытаясь убить свою любовницу в Володарске
Пенсионер из Арзамаса зарезал дальнего родственника
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили ЦНИИ «Буревестник»
Ювелирные украшения, технику и оружие похитил 25-летний рецидивист из квартиры нижегородки
51-летний водитель «Вольво» погиб, врезавшись в столб под Дзержинском
Дмитрий Краснов может стать заместителем губернатора Нижегородской области
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетит предприятия Нижегородской области
56-летняя нижегородка попала в больницу после пожара в девятиэтажке на улице Акимова
Поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова запрещен с 10 декабря
В Шатковском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения беременной женщины
В Шахунье на пожаре в частном доме погиб 63-летий мужчина
Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 декабря
МЧС: в Нижегородской области ожидаются мокрый снег и гололед
Нижегородцы встали в девятибалльных пробках утром 10 декабря
На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение
Мошенник с помощью веб-сервиса похитил почти пять тысяч рублей у жительницы Нижнего Новгорода
Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека
Более 2700 банок красной икры изъято в Нижегородской области
В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан
Нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» в пятом туре высшей лиге А