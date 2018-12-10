Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-10T17:07:39+03:00

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрели выставку образцов промышленной продукции нижегородский предприятий в технопарке «Анкудиновка» в понедельник, 10 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В осмотре экспозиции приняли участие и торговые представители России в разных странах мира, которые приехали в Нижний Новгород на заседание координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

- Мы собрали в рамках экспозиции около 40 организаций, среди которых есть как уже действующие экспортеры, так и те, кто лишь планирует свое участие во внешнеэкономической деятельности. Уверен, что эта продукция будет интересна нашим внешнеторговым представителям. Нижегородские разработки обладают большим экспортным потенциалом и нуждаются в широком продвижении, - отметил Глеб Никитин.

На выставке представлена продукция таких компаний как «Группа ГАЗ», «Русполимет», «Транспневматика», Арзамасский приборостроительный завод, «Оргхим» и многих других, а также разработки нижегородских вузов и технопарков – в том числе экзоскелет и нейромобиль.