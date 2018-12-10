Ревнивец сжег заживо двух пенсионерок, пытаясь убить свою любовницу в Володарске
В Нижегородской области суд вынес приговор 31-летнему жителю Володарского района, обвиняемому в покушении на убийство своей сожительницы и убийство двух пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла днем 16 июля 2017 года. Пьяный подсудимый, находясь возле деревянного многоквартирного дома на улице Первомайской, подумал, что внутри находится его сожительница, и задумал убить ее. Злоумышленник взял ацетон и облил им крыльцо дома, после чего поджег его. В результате пожара погибли две 80-летние пенсионерки, находившиеся в доме. А вот сожительнице мужчины повезло – ее в тот момент как раз не было дома, поэтому она осталась жива.
Свою вину ревнивец не признал. Его заключили под стражу. Кстати, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.