2018-12-10T15:41:34+03:00
Происшествия

Пенсионер из Арзамаса зарезал дальнего родственника

Потерпевший имеет инвалидность
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Арзамасе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве дальнего родственника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером в субботу, 8 декабря 2018 года, в квартире дома по улице Лесной. Пьяный хозяин квартиры ударил ножом 53-летнего гостя, который являлся инвалидом по общим заболеваниям. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. Злоумышленник рассказал родственникам о совершенном преступлении. Те обратились в полицию, и мужчина был задержан.

От дачи показаний подозреваемый отказался. Суд принял решение об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Причины, по которым мужчина решился на убийство, устанавливаются.

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