2018-12-10T15:20:27+03:00
Общество

Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили ЦНИИ «Буревестник»

Министр и губернатор обсудили перспективы диверсификации производства на предприятиях ОПК
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили ЦНИИ «Буревестник» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Денис Мантуров и Глеб Никитин осмотрели выставку образцов продукции предприятия и обсудили с руководством перспективы развития. В частности, обсуждалась тема диверсификации производства. В настоящее время на «Буревестнике» уже реализован проект по изготовлению оборудования по производству и ремонту колесных пар для железнодорожного транспорта, а сейчас там идет выпуск оборудования для автоматизированных мусоросортировочных комплексов.

- Мы должны максимально помогать предприятиям в расширении линейки гражданской продукции и обозначать четкие задачи, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская область привлечет 725,5 миллионов рублей из ФРП на уникальный проект производства самого современного мусоросортировочного оборудования с использованием роботизированных технологий на ЦНИИ «Буревестник».

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