Ювелирные украшения, технику и оружие похитил 25-летний рецидивист из квартиры нижегородки

СЕГОДНЯ 14:12 2018-12-10T14:12:57+03:00

Вещи он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2018 года в отдел полиции обратилась жительница улицы Грекова, которая сообщила, что неизвестный разбил окно и проник в ее квартиру. Добычей злоумышленника стали два телевизора, ювелирные изделия, деньги, а также пневматическое оружие. Общая сумма материального ущерба составила около 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Подозреваемым оказался 25-летний нижегородец, который ранее уже был судим. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенные вещи сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.