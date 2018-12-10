51-летний водитель «Вольво» погиб, врезавшись в столб под Дзержинском

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-10T13:31:31+03:00

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51-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии под Дзержинском в воскресенье, 9 декабря 2018 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла около 11 часов утра на 392-м километре автодороги Москва – Уфа. 51-летний водитель автомобиля «Вольво» со стажем более 33 лет не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в световую опору.

В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Напомним, утром в понедельник, 10 декабря, Нижний Новгород сковали девятибалльные пробки из-за снегопада. По данным МЧС, непогода будет продолжаться и в ближайшие часы, поэтому водителям следует быть особенно внимательными на дороге.