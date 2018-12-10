2018-12-10T12:13:17+03:00
Общество

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетит предприятия Нижегородской области

Сначала делегация съездит на завод «Красный якорь», а затем – в ЦНИИ «Буревестник»
Валерия ГРОМОВА
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10 декабря 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетят промышленные предприятия региона. Как сообщает пресс-служба правительства, после этого в столице Приволжья состоится первый координационный совета по развитию промышленности.

Сначала делегация съездит на завод «Красный якорь», а затем – в ЦНИИ «Буревестник».

Напомним, в координационном совете примут участие делегации всех регионов России, а также руководители ведущих промышленных предприятий.

- Помимо торговых представителей России будут все министры промышленности наших регионов. Это хорошая возможность для установления новых межрегиональных и международных связей, - заявил Глеб Никитин.

Основная тема для обсуждения - развитие экспортного потенциала и несырьевого неэнергетического экспорта российских предприятий.

Напомним, в минувшую пятницу министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин приезжал в Нижегородскую область с рабочим визитом. Они вместе с губернатором Глебом Никитиным побывали на объектах накопленного экологического ущерба в Дзержинске.

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