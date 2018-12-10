56-летняя нижегородка попала в больницу после пожара в девятиэтажке на улице Акимова

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-10T12:02:20+03:00

Пожарные спасли двух человек, еще 30 были эвакуированы по лестничным маршам

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В воскресенье, 10 декабря 2018 года, в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелся девятиэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение поступило в пожарную часть около часа дня.

Спасатели прибыли на место вызова, когда комната одной из квартир в доме на улице Сергея Акимова была охвачена огнем. В подъезде было много дыма. Пожарные спасли двух человек, еще 30 были эвакуированы по лестничным маршам.

56-летняя женщина получила ожоги верхних дыхательных путей. Ее госпитализировали в ФГБОУ «Приволжский исследовательский медицинский университет».

В результате обгорела внутренняя отделка и имущество на площади 20 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.