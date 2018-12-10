Поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова запрещен с 10 декабря

10 Дек. 11:03 2018-12-10T11:04:02+03:00

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С 10 декабря введен запрет на поворот на поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова в Приокском районе Нижнего Новгорода. Такое решение было принято департаментом транспорта в целях обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения машин.

Как сообщается на сайте центра организации дорожного движения, вдоль домов №101к3, к4 и к5 по проспекту Гагарина теперь также будет ограничена остановка транспортных средств.

Напомним, с 26 декабря будет введено ограничение движения на улице Грузинской в Нижегородском районе. Это связано с ремонтом фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия. Проезжая часть будет сужена, а также появится знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час. Ограничения будут действовать почти год - до 1 декабря 2019 года.