2018-12-10T10:38:16+03:00
Общество

В Шатковском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения беременной женщины

Потерпевшая смогла сбежать только после того, как мужчина уехал из дома с целью скрыться от полиции
Юлия ИСАЕВА
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Прокуратура Нижегородской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Шатковского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека» УК РФ.

По информации, инцидент произошел в начале ноября. Мужчина похитил свою беременную сожительницу, угрожая ей ножом, и вывез ее на машине за пределы населенного пункта. Рано утром он привез женщину к своей матери.

Потерпевшая смогла сбежать только после того, как сожитель уехал из дома с целью скрыться от полиции. Ход и результаты расследования названного уголовного дела взяты прокурором района на контроль.

В Сеченовском районе 37-летний мужчина - отец четырех несовершеннолетних детей - уклонялся от уплаты алиментов. Он был привлечен к административной ответственности и должен был погасить долг, превышающий 100 тысяч рублей, однако не сделал этого. Суд назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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