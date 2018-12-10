2018-12-10T10:17:14+03:00
Происшествия

В Шахунье на пожаре в частном доме погиб 63-летий мужчина

Трагедия случилась рано утром
Юлия ИСАЕВА
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9 декабря 2018 года в Шахунье загорелся частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около половины пятого утра.

Когда спасатели прибыли на место вызова на улице Осипенко, дом уже полностью был охвачен огнем. Спасти здание не удалось: оно сгорело на площади 120 квадратных метров. Внутри было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Предполагается, что он являлся хозяином дома.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причиной случившегося пожарные назвали нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в Бутурлинском районе загорелся сарай для содержания скота. Строение спасти не удалось – оно сгорело на площади 320 квадратных метров. 20 овец, которые в тот момент находились внутри, погибли.

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