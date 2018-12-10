Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 декабря

10 Дек. 10:00 2018-12-10T10:00:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде в рамках Континентальной хоккейной лиги на льду встретятся местное «Торпедо» и «Локомотив» из Ярославля.

Матч начнется в КРК «Нагорный» в 19:30.

Напомним, эти команды уже встречались в поединке в текущем сезоне. Игра проходила в Ярославле и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Локомотива». Они вырвали победу по буллитам.

Напомним, предыдущий матч «Торпедо» играло с «Нефтехимик». Матч состоялся 8 декабря. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу нижегородцев.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.