2018-12-10T09:47:33+03:00
Общество

МЧС: в Нижегородской области ожидаются мокрый снег и гололед

Синоптики не исключают, что в регионе может увеличиться количество ДТП
Юлия ИСАЕВА
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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течение дня 10 декабря в Нижегородской области будет идти сильный, мокрый снег. На дорогах ожидается гололед, снежные заносы и накат.

В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации в виде обрыва ЛЭП, нарушений в работе систем ЖКХ. Кроме того, могут падать деревья. Синоптики не исключают, что в регионе может увеличиться количество ДТП.

Помимо этого возможно увеличение числа случаев травматизма среди населения.

Сотрудники МЧС России по Нижегородской области рекомендуют нижегородцам быть максимально осторожными. Необходимо подготовить малоскользящую обувь.

Автомобилистам советуют избегать внезапных торможений, максимально ограничить скорость, а пешеходам – не перебегать дорогу рядом с машинами.

- В условиях гололеда и осадков ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу, - рекомендуют в МЧС.

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