2018-12-10T09:37:16+03:00
Общество

Нижегородцы встали в девятибалльных пробках утром 10 декабря

Скорость движения транспорта на некоторых участках не превышает пяти километров в час
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 10 декабря, Нижний Новгород сковали девятибалльные пробки. Ночью выпал снег, который и стал причиной медленного движения транспорта.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, в верхней части города «бордовый» уровень зафиксирован на проспекте Гагарина, улице Ванеева и на Казанском шоссе.

В нижней части больше всего затруднено движение по дорогам вокруг Нижегородской ярмарки: улицы Советская, Бетанкура.

Кроме того, автомобилисты стоят в многокилометровых пробках на Московском шоссе и улице Новикова-Прибоя. Скорость движения на этих участках не превышает пяти километров в час. Выбирайте пути объезда и будьте осторожнее на дорогах. Синоптики прогнозируют сегодня снегопады.

Кстати, три моста из четырёх (Молитовский, Канавинский и метромост) тоже скованы пробками.

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