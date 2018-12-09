9 Дек. 20:04 2018-12-10T11:03:39+03:00

На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Дополнительные трудности автомобилисты будут испытывать до 1 декабря 2019 года

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Ремонт фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия на улице Грузинской приведет к сложностям при движении на автомобиле. Начиная с 26 декабря здесь будет введено ограничение движения. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Проезжая часть будет сужена, а также появится знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час.

Действовать ограничение будет аж до 1 декабря 2019 года.

Напомним, начиная с 20 декабря на улице Стрелка будет запрещена парковка. Действовать ограничение на протяжении всего проезда от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка в районе дома №7.

Также с 12 декабря вводится ограничение стоянки и остановки в районе домов №23/1 и 25, корпус 1 на проспекте Гагарина.

А с 15 декабря департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о введении одностороннего движения по улицам Пожарского и Лыковой Дамбе.