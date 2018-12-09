Мошенник с помощью веб-сервиса похитил почти пять тысяч рублей у жительницы Нижнего Новгорода

9 Дек. 14:58 2018-12-09T14:58:43+03:00

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В начале декабря 2018 года в отдел полиции Приокского района поступило сообщение о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД России по Нижегородской области.

Жительница Нижнего Новгорода переписывалась со злоумышленником с помощью мобильного приложения. Под видом сдачи квартиры в аренду мошенник попросил ее перевести ему 4900 рублей. Женщина деньги перевела, но злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности злоумышленника.

Сотрудники полиции предупреждают о необходимости проверять информацию перед тем, как перевести кому-то деньги.

Если же вы стали жертвой мошенничества, как можно быстрее обращайтесь в органы внутренних дел. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим следам.