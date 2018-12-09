2018-12-09T12:40:44+03:00
Общество

Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека

13 декабря будет определен победитель конкурса «Время, вперед!» в номинации «Робототехника»
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области пройдет финал областного конкурса технического творчества «Время, вперед!» в номинации «Робототехника». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Конкурс проводится совместно с ННГУ имени Н.И. Лобачевского и ННГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Перед строгим жюри защищать свои проекты будут 18 финалистов со всей Нижегородской области. Каждый из них подготовил выступление и демонстрацию своего робота. Также каждому финалисту будут заданы вопросы, на которые он должен будет ответить.

В конкурсе «Время, вперед» принимали участие ученики школ в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

По условиям конкурса, им нужно было придумать робота, с помощью которого будут автоматизированы процедуры, операции и технологии в различных сферах жизнедеятельности человека. При этом материалы участник могли использовать совершенно любые.

Финал конкурса пройдет 13 декабря 2018 года в 11.00 в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области по адресу проспект Гагарина, дом №100.

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