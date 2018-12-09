2018-12-09T12:40:44+03:00
Общество

Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека

13 декабря будет определен победитель конкурса «Время, вперед!» в номинации «Робототехника»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области пройдет финал областного конкурса технического творчества «Время, вперед!» в номинации «Робототехника». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Конкурс проводится совместно с ННГУ имени Н.И. Лобачевского и ННГТУ имени Р.Е. Алексеева.

Перед строгим жюри защищать свои проекты будут 18 финалистов со всей Нижегородской области. Каждый из них подготовил выступление и демонстрацию своего робота. Также каждому финалисту будут заданы вопросы, на которые он должен будет ответить.

В конкурсе «Время, вперед» принимали участие ученики школ в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

По условиям конкурса, им нужно было придумать робота, с помощью которого будут автоматизированы процедуры, операции и технологии в различных сферах жизнедеятельности человека. При этом материалы участник могли использовать совершенно любые.

Финал конкурса пройдет 13 декабря 2018 года в 11.00 в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области по адресу проспект Гагарина, дом №100.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента
Известные предприниматели Нижнего Новгорода сыграют в спектакле
В Вознесенском районе младенец пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
Глеб Никитин обсудил с министром культуры РФ подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Горожане отправили более 13 тысяч заявок в ИС «Наш Нижний»
Иномарка улетела в кювет в Шатковском районе: 24-летний водитель погиб на месте
67-летний Владимир Солодков найден живым
Трое взрослых и 14-летняя девочка пострадали в ДТП под Чкаловском
Жителю Бора грозит до четырех лет тюрьмы за организацию наркопритона
В Нижнем Новгороде разыскивают 67-летнего Владимира Солодкова
68-летний нижегородец отравился угарным газом на пожаре в двухэтажном доме
Нижегородское «Торпедо» в третий раз сразится с магнитогорским «Металлургом» 17 декабря
В Балахне сотрудник нацгвардии получил условный срок за торговлю оружием
Синоптики: Изморозь и гололед ожидаются в Нижегородской области 17 декабря
Региональное министерство экономического развития: Нижегородские бюджетники получают одни из самых высоких зарплат в ПФО
ЗАГС Нижегородской области проведет горячую интернет-линию
Стало известно, где в Нижегородской области можно срубить новогоднюю елку
БК «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками»
Баня площадью 18 квадратных метров сгорела в Выксунском районе
Ольга Гусева: «Сотрудничество с соотечественниками за рубежом способствует укреплению позиций русской культуры»
Стало известно, кто спроектирует Ледовый дворец в Нижнем Новгороде