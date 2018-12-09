2018-12-09T10:43:42+03:00
Общество

Более 2700 банок красной икры изъято в Нижегородской области

Госветнадзор проводит проверки по всей области
Юлия ДАНЧЕНКО
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Комитет госветнадзора Нижегородской области вместе с представителями администрации Арзамаса Нижегородской области в конце ноября провели совместный рейд по местам несанкционированной торговли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный комитет госветнадзора.

В ходе рейда сотрудники госветнадзора и арзамасской администрации обнаружили, что на площади Сергия Старогородского продавалась икра икра лососевая, зернистая икра горбуши, производства ООО «Камчатские деликатесы», икра палтуса кольская черная, изготовитель «Мурманский рыбкомбинат», икра щуки, производитель ООО «ВИС–Продукт», которые не имели ветеринарных документов.

В результате было изъято 2 720 банок, которые помещены на ответственное хранение. Владелец продукции был оштрафован на три тысячи рублей.

Подобные рейды сотрудники госветнадзора проводят регулярно на территории всей Нижегородской области.

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